La compagnia dei racconti a Cervia: in una pubblicazione 13 storie di vita

Si è conclusa con successo e partecipazione mercoledì 10 aprile la prima edizione del progetto La Compagnia dei Racconti a Cervia nella splendida cornice del teatro comunale Walter Chiari. La Compagnia dei Racconti a Cervia ha svelato le storie di vita raccolte in questi mesi, attraverso le voci intense ed emozionate di volontari e testimoni. In tanti a teatro per ascoltare brani dei racconti di vita raccolti e custoditi nella pubblicazione (disponibile presto presso la biblioteca comunale) e accompagnata dall’esposizione delle fotografie tratte dagli archivi privati di famiglia. Una serata intensa e davvero ricca grazie alle 13 storie di vita narrate di cittadine e cittadini cervesi di nascita o di recente adozione: storie dal mondo, viaggi, mestieri, determinazione, autoironia e passione per l'avventura; una continua rinascita anche nelle disavventure.

Il progetto nasce per contrastare le solitudini involontarie dei testimoni più anziani del territorio attraverso la narrazione e il welfare partecipativo, in cui sono gli stessi cittadini a prepararsi all’incontro e ascolto con i propri cittadini più anziani e ricchi di esperienze, per trascrivere racconti. Un breve percorso di formazione con i volontari che hanno risposto alla chiamata pubblica di ottobre 2023 ha dato forma alla “compagnia” dei volontari che da febbraio hanno individuato e raccolto le biografie e le fotografie dei testimoni che hanno accettato di lasciarsi coinvolgere nel progetto.

Dagli album e dagli archivi degli intervistati, sono state selezionate 36 fotografie che i testimoni stessi hanno ritenuto interessanti. Le fotografie ingrandite sono state esposte all’interno del teatro, in un allestimento estemporaneo che ha rappresentato la parte visiva dei racconti orali.

La Compagnia dei racconti è un progetto consolidato, che nasce nel 2018 da una collaborazione tra Villaggio Globale cooperativa sociale e il Comune di Castel Bolognese, e che a oggi conta 18 pubblicazioni di racconti di vita di 30 diversi territori, quartieri e paesi tra Ravenna, Castel Bolognese, Russi e la Bassa Romagna, a cui si aggiunge ora anche Cervia. Sono tutt’ora in corso altre 3 Compagnie dei Racconti a Cotignola, Porto Fuori e Russi, e che quest’anno si arricchisce anche di 6 puntate del podcast “la Compagnia dei Racconti”, che si può ascoltare su Spreaker.com, che narra la genesi del progetto ed alcune tra le tante storie raccolte negli anni.

Ogni Compagnia dei racconti è diversa dalle altre e resta intenso il patrimonio di incontri intessuto in questa prima edizione a Cervia, coordinata da Sguardi in Camera con la collaborazione di Villaggio Globale Coop. Sociale, il patrocinio del Comune di Cervia e Welfare dell'Aggancio. Il progetto è in collaborazione con Asja lacis, Banca del tempo, ADA per Ravenna, VolontaRomagna e nel 2023-24 è stato finanziato dal bando per progetti di rilevanza locale DGR 2241/2022 della Regione Emilia Romagna.