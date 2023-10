La Compagnia dei Racconti sbarca a Cervia: si cercano volontari per raccogliere le storie degli anziani

Parte quest’anno anche a Cervia l’esperienza della Compagnia dei Racconti, progetto di contrasto alle solitudini involontarie degli anziani, che ricerca volontari, cittadini e cittadine che vogliano mettersi in gioco per raccontare le vite dei cervesi più anziani, esperienza già attiva sul territorio provinciale dal 2018 in diversi territori (Ravenna e forese, Castel Bolognese, Russi, Lugo). Il progetto è coordinato da Sguardi in Camera APS con la collaborazione di ADA con Ravenna per la promozione sociale-aps, la Banca del Tempo Cervia, il patrocinio del Comune di Cervia con i Servizi Sociali e il welfare dell’aggancio.

L’assessora al Welfare Bianca Maria Manzi: “Abbiamo accolto con grande favore questo progetto, che si inserisce a pieno titolo nelle nostre politiche rivolte alla terza età. La Compagnia dei Racconti infatti è un’opportunità sia per avvicinare le persone anziane, sia per raccogliere e conservare la memoria di una comunità, sia di agevolare lo scambio e la conoscenza tra le persone che entreranno in contatto”.

La Compagnia di volontari si sperimenta nell’incontro, lo stare insieme e il raccontarsi come strumenti di coinvolgimento attivo delle comunità locali per la cura dei propri concittadini. Verrà infatti formato un gruppo di persone volontarie che seguirà un breve percorso di formazione per entrare in relazione con persone anziane a rischio solitudine, per ascoltarle, intervistare e raccogliere ricordi del passato ed episodi di vita per non disperdere un patrimonio di esperienze importante per la memoria collettiva di tutta la comunità.

Verranno raccolte alcune fotografie del passato, immagini degli album di famiglia, legate alle storie di vita delle persone incontrate. Le storie saranno poi trascritte e raccolte in pubblicazioni, donate ai partecipanti e distribuite sui territori coinvolti. I volontari e le volontarie potranno attivarsi per il progetto in molti modi: incontrare gli anziani e trascriverne l'intervista, correggere le bozze dei racconti, e supportare Sguardi in Camera nella raccolta della documentazione materiale fotografica.