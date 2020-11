Compie 100 anni in casa di riposo: nonna Giuseppina festeggiata dalla finestra

Un compleanno tanto importante come quello dei 100 anni non poteva non essere festeggiato, anche se solo attraverso una finestra per via delle normative anti-Covid. Mercoledì mattina il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari è passato dalla casa protetta per fare gli auguri a Giuseppina Cantagalli, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.

"Naturalmente abbiamo potuto festeggiarla solo dall’esterno, comunicando attraverso il vetro - spiega il primo cittadino - ma credo che il calore dei sui familiari e la vicinanza della comunità di Cotignola siano riusciti lo stesso a scaldarle il cuore. Un bagliore di straordinaria normalità che ci aiuta ad affrontare meglio questi giorni così complicati, anche per la nostra struttura. Buona vita Giuseppina!".