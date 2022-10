Lavoro, sacrifici e coraggio: compie 102 anni nonna Domenica

Ancora festeggiamenti nel Comune di Russi per un altro cittadino ultracentenario. In questa occasione l’assessore Monica Grilli e Marcella Rossi (Presidente del Consiglio Comunale di Russi nonché nipote di Domenica), in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e a nome di tutta la cittadinanza, hanno festeggiato il centoduesimo compleanno di Domenica Malmesi, nata il 9 ottobre 1920. “Minghinina”, come tutti chiamano Domenica, è la più grande di 4 sorelle e ha vissuto buona parte della sua giovinezza in condizioni di povertà, ma con grande spirito di adattamento agli innumerevoli cambiamenti che solo una vita cosi longeva può avere affrontato.

"E’ sempre stata una donna magra e asciutta – cosi la descrive oggi una nipote –, una presenza dolce e preziosa per tutti noi nipoti, è rimasta l’unica testimone della nostra famiglia materna con ancora un bel carattere e una memoria fotografica. Il lavoro, i sacrifici, il coraggio e l’attaccamento alla famiglia l’hanno accompagnata a questo importante traguardo".