Compie 70 anni, ma invece dei regali fa una donazione allo Ior: il bel gesto della stilista ravennate

Un gran bel gesto di solidarietà. Denise Maretti, dell’atelier Denise abbigliamento di Bagnara di Romagna, ha recentemente compiuto 70 anni, ma in quest'occasione non ha voluto regali per lei, bensì offerte per l'Istituto Oncologico Romagnolo da devolvere per i malati oncologici dell’Ospedale di Lugo. Il risultato è stata una bellissima festa di 100 persone che ha raccolto quasi mille euro per lo Ior. Dagli amici arrivano i complimenti per questa iniziativa: "Grazie Denise per la tua generosità e grazie allo Ior per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente".