Compie un anno il Reef: il centro educativo nel cuore della Darsena

Ha spento la prima candelina il Reef, il centro educativo che si trova nel cuore della Darsena di Ravenna, in via della Catalana 51/53. Sabato l’anniversario è stato festeggiato alla presenza delle tantissime persone che hanno avuto modo di conoscere e vivere il progetto in questo primo anno di attività. Le istituzioni locali erano rappresentate dall’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini mentre per Legacoop Romagna era presente il responsabile della Promozione Cooperativa, Emiliano Galanti. Il centro Reef ha preso vita grazie alla cooperativa Ancorama, che dopo essersi aggiudicata il bando di Colabora nel 2021 ha vinto il progetto Coopstartup Romagna promosso da Legacoop, Coop Alleanza 3.0 e Coopfond. Sin dalla sua costituzione Ancorama è attiva e coinvolta in vari progetti educativi a sostegno delle famiglie. Le giovani socie fondatrici sono Serafina Lo Nigro, Federica Rallo e Martina Lo Nigro.

Il centro Reef — acronimo di Risorsa Educativa Emotiva Formativa —, mediante percorsi formativi-educativi vuole portare un messaggio: riconoscere il potenziale emotivo di ciascuno di noi, non come un peso da cui liberarsi ma come una risorsa, è fondamentale per conoscersi, apprendere come agire e stare in serenità sia nella relazione con l’altro, sia in quella, forse ancora più complicata, con se stessi. Fra i servizi attivati durante questo primo anno di attività ci sono il doposcuola, i laboratori creativi, il centro ricreativo estivo, ma anche la mediazione familiare, capace di accompagnare le coppie nel complesso ruolo genitoriale, in particolare portando a comprendere, riconoscere e gestire i conflitti che si possono verificare nella relazione. Per il 2023 l’attività di Ancorama prevede collaborazioni con le scuole del territorio che hanno mostrato disponibilità ad accogliere interventi mirati alla mediazione (con l’obiettivo di prevenire e contenere il disagio manifestato all’interno dei gruppi degli alunni), oltre alle già citate attività, sia a Ravenna sia fuori Provincia. Il primo anniversario del Reef è caduto in occasione della festa della Mamma, e su questo è stato incentrato anche il laboratorio della mattinata, pensato per le famiglie partecipanti.

"Sin dall’inizio — dicono le socie fondatrici di Ancorama — abbiamo immaginato il Reef come un “luogo-porto” capace di accogliere e andare incontro ai bisogni di ogni individuo, dal più piccolo al più grande. Come nel mare i reef naturali accolgono pesci e altre creature dando loro un ambiente sicuro dove proliferare, così il centro Reef lo vuole essere per tutte le persone e le famiglie che ci ruotano attorno. Desideriamo ringraziare Colabora, Legacoop Romagna, e tutta l’amministrazione comunale di Ravenna per il supporto ricevuto durante questo primo anno di attività".

Coopstartup Romagna è il bando per promuovere nuove imprese in forma cooperativa promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0 e Coopfond. Attualmente è in corso la formazione dei gruppi di progetto selezionati per la sesta edizione, che mette a disposizione nel complesso quarantottomila euro di contributi a fondo perduto. Nelle prime cinque edizioni Coopstartup Romagna ha distribuito oltre 250mila euro per la costituzione di nuove cooperative a fronte della presentazione di più di 120 progetti. Oltre 550 le persone coinvolte; più di 200 le persone formate, con 24 progetti premiati, 14 cooperative costituite e 3 in via di costituzione. La sesta edizione è attualmente in corso con la formazione dei gruppi selezionati.