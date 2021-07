Compost come fertilizzante naturale: premiata l'idea di 'Cervia Città Giardino'

"Per l’impegno nel promuovere da una parte l’importanza del compost, fertilizzante naturale ed esempio di economia circolare, dall’altra la necessità di una corretta raccolta differenziata del rifiuto organico". Con questa motivazione il CIC - Consorzio Italiano Compostatori, in occasione di Comuni Ricicloni 2021 di Legambiente, consegna il suo premio speciale al Servizio Giardini del Comune di Cervia, relativamente all’iniziativa “Cervia Città Giardino”, per il progetto “Sì Compost 2030”, che promuove la corretta raccolta dell’organico e l’utilizzo valorizzato del compost come fertilizzante naturale.

In particolare, nel Comune di Cervia il progetto “Sì Compost 2030” si è concretizzato nell’ambito dell’iniziativa “Cervia Città Giardino”, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa che quest’anno è dedicata alla Divina Commedia in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il comune ha utilizzato il compost a marchio Compost di Qualità CIC proveniente dall’impianto di Herambiente e fornito dal CIC per il ripristino e il rinnovamento delle aiuole nei comuni di Cervia (dove sono state realizzate aiuole ispirate a Dante, progettate dall’artista Oscar Dominguez), Milano Marittima e Pinarella di Cervia in vista dell’inaugurazione della manifestazione.

“Siamo onorati di questo riconoscimento con cui il Consorzio Italiano Compostatori ha premiato il Servizio Giardini del Comune di Cervia e l'iniziativa ‘Cervia Città Giardino’, assegnando il Premio Speciale CIC all'interno della XXVIII edizione dei Comuni Ricicloni 2021 - commentano il sindaco di Cervia Massimo Medri e la Delegata al verde Patrizia Petrucci - È un altro importante risultato per Cervia, che ha sempre fatto della politica ambientale uno dei suoi valori fondanti. Tutte le buone pratiche per la tutela e la valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente sono più che mai indispensabili per il nostro benessere singolo e collettivo. Le istituzioni in primis hanno il compito fondamentale di promuovere l’educazione alla sostenibilità, facendone strumento culturale, sociale ed economico per sviluppare in tutti i cittadini la conoscenza, la consapevolezza e le azioni virtuose, al fine di garantire alle comunità un futuro con una migliore qualità della vita”.