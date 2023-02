Compra un monopattino usato, ma era rubato: denunciati ladro e acquirente

Nei giorni scorsi gli agenti della del Comando della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina hanno denunciato un 54enne ritenuto responsabile del furto di un monopattino e un 51enne per ricettazione. Il furto era stato consumato all’inizio della settimana, in pieno giorno, in centro a Faenza, in una zona coperta delle telecamere della videosorveglianza cittadina. Malgrado del ladro non vi fossero immagini attraverso le quali riconoscere il viso gli agenti, che hanno passato al setaccio i fotogrammi, hanno notato alcuni particolari nel suo abbigliamento che hanno fatto pensare a una ‘vecchia conoscenza’, un uomo già noto alle forze di polizia e che proprio qualche giorno prima era stato controllato durante un normale servizio preventivo.

I vigili hanno quindi predisposto servizi di osservazione e controllo nei pressi dell’abitazione del 54enne, uscito qualche giorno prima dal carcere di Ravenna a seguito di una condanna per reati predatori commessi la scorsa estate a Faenza. Proprio durante uno degli appostamenti gli agenti del Comando, dal portone dell’abitazione del 54enne, hanno notato un uomo uscire con sottobraccio il monopattino rubato qualche giorno prima.

A quel punto i vigili sono intervenuti e, dopo essersi identificati, hanno accompagnato negli uffici del Comando sia il 54enne che l’uomo con il monopattino, risultato essere un 51enne. Il primo è poi stato denunciato per il furto del monopattino e l’altro per ricettazione. Il mezzo recuperato è poi stato restituito al proprietario.

A tal proposito dal Comando di via Baliatico ci si raccomanda, in caso di acquisti di merce usata, di sottoscrivere un atto privato con il venditore, contenente i suoi dati e una dichiarazione nella quale si attesti la provenienza lecita della merce. In caso di merce rubata, se pur l’acquisto sia stato perfezionato in buona fede, si incorre nel reato di ricettazione.