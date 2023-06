"Comprare vicino a te": l'iniziativa di Confcommercio per aiutare le attività danneggiate dall'alluvione

Si chiama “Avere a cuore è comprare vicino a te” la nuova iniziativa al via da giugno, nell’ambito del progetto promosso da Confcommercio Emilia-Romagna. “Comprare vicino a te è avere a cuore la ripresa dell’Emilia Romagna, una regione fatta di gente che ha saputo reagire alle avversità con coraggio, spirito solidale e positività”. Questo è quanto affermano le Confcommercio Ascom dell’Emilia Romagna che, in seguito alla devastante alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, lanciano una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare la comunità locale a sostenere i negozi di vicinato che sono stati gravemente colpiti dalla calamità.

L'alluvione ha causato danni ingenti alle attività commerciali, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di molte imprese locali. Gli esercenti hanno subito perdite significative, con negozi allagati, merce danneggiata e infrastrutture distrutte. In questa difficile fase di ripresa, è fondamentale che la comunità si unisca per offrire il proprio sostegno a questi negozi, che costituiscono un pilastro essenziale dell'economia locale e una parte integrante del tessuto sociale. Le Confcommercio lanciano la campagna con l'obiettivo di sensibilizzare i residenti sull'importanza di fare acquisti presso i negozi locali anziché optare per grandi catene o negozi online. Acquistando presso i negozi di vicinato, si contribuisce direttamente alla ricostruzione e alla ripresa economica della zona colpita.

"L'alluvione ha colpito duramente i nostri commercianti locali, ma possiamo fare la differenza", afferma il direttore di Confcommercio Ascom Faenza Francesco Carugati. "Scegliendo di acquistare nei negozi di vicinato, dimostriamo la nostra solidarietà e aiutiamo queste attività a rialzarsi. Ogni acquisto conta, e insieme possiamo contribuire alla ripresa economica della nostra amata Faenza".