"Comune=Mafia", imbrattato il sentiero della legalità. E il Comune risponde organizzando una camminata

Vandali in azione nella notte a Castel Bolognese. Ignoti, nella notte tra lunedì e martedì, hanno preso di mira il sentiero della legalità del parco fluviale, sfregiandolo con scritte spray quali 'Comune=Mafia' e imbrattando i cartelli. L'amministrazione comunale ha condannato il gesto: "Rappresenta un attacco vile ai valori che ci rappresentano e che costituiscono l’identità della nostra istituzione comunale. Per questo abbiamo messo in campo tutte le azioni per individuare gli autori del gesto e nel frattempo abbiamo ripristinato i luoghi che ogni giorno accolgono centinaia di persone. Crediamo infine che la migliore risposta a questi attacchi non possa che essere una risposta di comunità e per questo organizziamo per sabato 28 gennaio alle ore 10.00 una camminata che parte dal Comune e arriva al parco fluviale e per la quale seguiranno specifiche". La camminata partirà alle 10 da Piazza Bernardi.

Anche la presidente dell'Anpi di Castel Bolognese Sirin Ghribi si unisce alla condanna del Comune: "Condanniamo il vile gesto e saremo presenti come Anpi alla camminata. Si tratta di un episodio grave che offende tutti i castellani sia per il contenuto irriguardoso delle frasi, sia per la mancanza di rispetto nei confronti di un bene pubblico e che ha un significato importante per la nostra comunità. Naturalmente, chiediamo si faccia il possibile per individuare gli autori".