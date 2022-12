Il Comune fa dietro front anche sui parcheggi: soste gratis dopo le 16.30 fino a Natale

Dopo il ripensamento sullo spegnimento dei lampioni negli orari notturni, il Comune di Ravenna fa retromarcia anche sulla decisione di non riproporre le soste gratuite nel pomeriggio in centro storico. Da venerdì 9 dicembre a sabato 24, infatti, tutti i parcheggi regolamentati con parcometro (stalli blu) gestiti da Azimut saranno gratuiti dalle 16.30, ad eccezione di quello di piazza Baracca, gratuito dalle 18.30.

Lo ha deliberato mercoledì mattina la giunta comunale, accogliendo la richiesta delle associazioni di categoria. Tali orari sono riferiti ai giorni feriali, in quanto nei festivi la sosta è gratuita tutto il giorno. Si prevede inoltre, come di consueto, la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale per i giorni 23 e 24 dicembre. A novembre, il Comune aveva però sottolineato che la sosta gratis dopo le 16.30 non sarebbe stata proposta. "Non è più il tempo di prevedere iniziative indiscriminate", aveva detto a nome dell'Amministrazione l'assessore Giacomo Costantini.