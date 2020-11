Comunità attive e rigenerazioni urbane: un webinar per coglier le sfide dei beni comuni

Lunedì 23 novembre alle 18 CittAttiva organizza un webinar sul tema “Comunità attive e rigenerazioni urbane: opportunità e sfide dei beni comuni”.

Il webinar sarà aperto dall’assessora alla Partecipazione Valentina Morigi che, a cinque anni dall’adozione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, farà il bilancio dell’esperienza dei patti di collaborazione nel nostro territorio.

Sarà poi ospite del webinar Gregorio Arena, presidente di Labsus Italia, laboratorio per la sussidiarietà, che parlerà del suo ultimo libro “I custodi della bellezza. Prendersi cura dei beni comuni, un patto fra cittadini e istituzioni per far ripartire l’Italia”, scaricabile dal sito di Labsus. Il libro è una riflessione sul significato delle tante esperienze di cittadini che si prendono cura dei beni comuni e, mettendosi in rete in un disegno condiviso, possono diventare il perno di un Patto nazionale per la ripartenza.

Infine Andrea Caccìa, fondatore della cooperativa sociale Villaggio Globale e operatore di CittAttiva, moderatore dell’incontro, farà alcune microinterviste ai sottoscrittori dei patti di collaborazione. L’incontro si svolgerà online, sulla piattaforma Meet. Per ricevere il link del webinar si può chiedere a cittattiva@comune.ra.it