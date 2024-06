Con 5 'bike smile' Cervia si riconferma tra i 180 'Comuni Ciclabili' d'Italia

Con la cerimonia di mercoledì si è chiusa la settima edizione di Fiab-ComuniCiclabili, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città.

In Italia sono quasi 180 i comuni che hanno aderito all’iniziativa e che fanno parte di questo network, tra questi Cervia, che per il quarto anno consecutivo si conferma tra le città più virtuose d'Italia e che, grazie al completamento della ciclabile sul lungomare di Milano Marittima fino alla XIX Traversa, ottiene la promozione da 4 a 5 bike smile, il punteggio massimo raggiungibile nelle varie aree di valutazione: mobilità urbana (ciclabili urbane/ infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione & promozione, cicloturismo.

Nato con l’obiettivo di stimolare le amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di mobilità ciclistica, accompagnandole in questo virtuoso percorso anche attraverso momenti formativi, Fiab-ComuniCiclabili attribuisce a ogni territorio un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile, indicato con il simbolo dei “bike smile” sulla bandiera gialla di Fiab ComuniCiclabili consegnata al comune insieme al “documento di valutazione” in cui, oltre alle motivazioni, sono riportati utili suggerimenti per l’amministrazione locale in merito agli interventi da attuare per migliorare, anno dopo anno, il livello di ciclabilità già raggiunto e, di conseguenza, il proprio punteggio. Il riconoscimento ottenuto conferma il valore delle azioni messe in campo negli anni dall'Amministrazione per rendere il proprio territorio adatto e sempre più appetibile ad essere vissuto e visitato in bicicletta.