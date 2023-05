Con l'alluvione la farmacia si dà alle vendite online e spedisce medicinali gratis

Farmacie invase dal fango, alcune sott’acqua costrette temporaneamente a chiudere. Sono più di ottanta quelle duramente colpite dall'ondata di maltempo che ha interessato la Romagna con Faenza, le province di Forlì-Cesena e Ravenna tra le zone più colpite. “I danni sono molto importanti, ma il servizio farmaceutico non si è mai interrotto grazie anche alla collaborazione tra colleghi" ha dichiarato durante i giorni dell’alluvione Achille Gallina Toschi, presidente di Federfarma Emilia-Romagna, la federazione nazionale che in Romagna conta 308 Farmacie suddivise nelle province di Ravenna (99), Rimini (96) e Forlì-Cesena (113). Continuità di servizio anche dal mondo delle parafarmacie.

"Al momento non ci risultano danni gravi alle nostre strutture e la situazione è sotto controllo - dichiara Paolo Novelli, presidente della Federazione Parafarmacie Emilia Romagna, presenti con 300 sedi su tutto il territorio emiliano romagnolo, soprattutto nelle zone costiere - Ci siamo stati durante il Covid e non mancheremo di essere di supporto neppure in questa grave situazione. Lo faremo come sempre con le nostre specificità mettendo a disposizione dei cittadini i servizi che ci contraddistinguono, diversi rispetto a quelli della farmacia tradizionale più orientata alla dispensazione del farmaco già prescritto e con cui auspichiamo sempre una maggiore collaborazione. Ci stiamo attivando con varie iniziative. Moltissimi nostri associati stanno aderendo alle numerose campagne di raccolta fondi che nascono sui territori anche tramite le associazioni locali”.

"Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di rendere gratuite tutte le spedizioni in Emilia-Romagna – spiega Fabio Francesconi, farmacista titolare di Afarma, parafarmacia con sede a Ravenna dal 2012, autorizzata dal Ministero della Salute al commercio online di medicinali con il brand afarma.it e composta da un team di undici professionisti -. I drammatici eventi legati all'alluvione ci hanno fatto capire come migliorare il nostro progetto che sarà ultimato entro l’estate, con l'apertura di un nuovo magazzino di 400 metri quadri tutto dedicato all’e-commerce, andando a prevedere tecnologie in grado di garantire il regolare smaltimento degli ordini e che permetta consegne rapide e sicure anche in situazioni critiche e di emergenza. Entro l’estate sarà online anche il nostro nuovo sito. Dal 2016 è la terza volta che rinnoviamo la tecnologia, perché l’e-commerce continua a crescere senza intaccare l’attività del negozio fisico. Andremo in controtendenza rispetto a quello che sta accadendo negli ambienti digitali, puntando molto sul servizio clienti con un call center composto da professionisti del settore in grado di accompagnare gli utenti nella scelta d'acquisto migliore e offrire loro vere e proprie consulenze, grazie a una conoscenza molto approfondita dei nostri prodotti dedicati a cura, prevenzione e gestione del sintomo”.