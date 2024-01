Con la loro giostrina fanno felici i bimbi di Lugo: i ringraziamenti del sindaco alla famiglia

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l'assessora alla Promozione Territoriale e Urbana Alessandra Fiorini, in vista della fine degli eventi natalizi, hanno portato il loro ringraziamento a Teo Natali e famiglia, storici gestori della giostrina per bambini di fronte alla Rocca, per la collaborazione fornita all'amministrazione comunale.

"Un saluto a Teo Natali, al figlio Martin e soprattutto un ringraziamento per tutta la collaborazione che la famiglia Natali dà all'amministrazione comunale - spiegano sindaco e assessora - Teo non fa solo felici i piccoli con la sua bellissima giostrina, ma ci ha aiutato in modo fondamentale con la gestione delle luci e della filodiffusione sotto le logge del Pavaglione e con tante altre piccole e grandi attenzioni, che sono importanti per tutta la comunità".