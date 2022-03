Con la 'Omicron 2' salgono i contagi Covid: 41 classi in quarantena e 4 focolai nel ravennate

Crescono ancora i nuovi contagi Covid in Romagna, soprattutto con la variante cosiddetta 'Omicron BA2'. Questa settimana sono stati eseguiti 28.651 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 7.134 nuovi casi positivi (24.9%). Per la terza settimana consecutiva si registra un aumento dei nuovi casi sia in termini assoluti (+798) che percentuali, verosimilmente in relazione alla diffusione della variante Omicron.

In crescita il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi negli ultimi sette giorni/100.000 abitanti in tutti i distretti dell’Ausl della Romagna. Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid ancora in crescita rispetto alla scorsa settimana e in totale sono ricoverati 188 pazienti, mentre il numero di ricoverati in terapia intensiva è in calo e sono 4. In continua riduzione da 6 settimane anche il numero dei decessi. Considerando l’andamento dei nuovi casi, dei ricoveri totali, dei ricoveri in terapia intensiva e decessi da inizio pandemia si vede come a differenza delle ondate precedenti l’aumento considerevole dei nuovi casi delle ultime settimane non ha corrispondenza di ricoveri e decessi in egual modo, grazie alla diffusione della vaccinazione.

Sul territorio ravennate si registrano 2432 nuovi casi (la settimana scorsa erano 2125) e sono attualmente presenti 3340 casi attivi. Nella settimana di riferimento si sono registrati tre focolai nelle cra e uno intraospedaliero. Salgono a 41 (la settimana scorsa erano 28) le classi in quarantena nella provincia di Ravenna (a Cesena sono 24, a Rimini 20 e a Forlì 13). Si tratta di 2 classi di scuola dell'infanzia, una classe di scuola secondaria di primo grado e 38 di scuola secondaria di secondo grado.