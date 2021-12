Concerto gratuito di Capodanno al Teatro Alighieri: aprono le prenotazioni

Da mercoledì 15 dicembre sono aperte le prenotazioni per il concerto gratuito del 1 gennaio alle 18 al teatro Alighieri di Christmas Soul con Emmanuel Djob & Gospel Reunion, l’evento di saluto al nuovo anno del Comune di Ravenna – assessorato al Turismo con la direzione artistica di Francesco Plazzi di Spiagge Soul, in compartecipazione con la Fondazione Ravenna Manifestazioni (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria). Ci si può prenotare on line sul sito www.teatroalighieri.org o alla biglietteria del teatro Alighieri dal 15 al 22 dicembre o allo Iat di piazza San Francesco dal 15 al 31 dicembre.

Emmanuel Djob è una delle figure più interessanti della scena black del nuovo decennio. Di origine camerunense, naturalizzato francese, Emmanuel Djob entra a pieno titolo fra le migliori voci soul/gospel europee come rivelazione e vincitore dell’edizione francese di “The Voice”. Emmanuel Djob è anche un prolifico autore e le sue opere sono connotate da un profondo sentimento mistico. La sua musica invece è un efficace agglomerato di soul, gospel e ritmiche del suo continente natio, l’Africa; l’ottimo arrangiamento delle voci maschili e femminili che ruotano attorno alla sua voce e al suo carisma sprigiona una carica contagiosa.