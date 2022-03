Un grande concerto in regalo per tutte le donne, l'8 marzo sarà Ivana Spagna a salire sul palco

Arriva alla Darsena del Sale, a arricchire una stagione di musica dal vivo che porta nel nuovo spazio di Cervia, alcuni tra i nomi più rappresentativi della canzone italiana, mettendo insieme celebrità e giovani talenti, Ivana Spagna, una delle voci italiane che più di tutte hanno avuto una ribalta internazionale. Mescolando la tradizione della canzone melodica con i suoni sintetici della dance, questa artista è stata tra le esponenti di una scena legata da un lato al migliore filone pop, dall’altro alla pista da ballo a varcare i nostri confini, arrivando ai vertici delle classifiche in moltissimi paesi. Da Easy Lady a Call Me, Ivana Spagna ripercorrerà le tappe più significative di una lunga carriera, ricca di successi che hanno fatto ballare e innamorare tantissime persone, dimostrando quanto la musica possa unire le persone, al di là di ogni barriera. Un inno all’amore, appunto il suo concerto che Leo Cavalli - che gestisce la Darsena del Sale - offre gratuitamente, proprio l’8 marzo, a tutte le donne. Un concerto che, dice Cavalli, “auspico sia l’inizio di una nuova primavera”. Uno spettacolo che è parte di un cartellone che diventa ogni giorno più ricco e che propone, dopo Ivana Spagna, appuntamenti con grandi protagonisti della canzone d’autore, come i Nomadi, che si esibiranno il 24 marzo e attori comici come Gene Gnocchi il 4 aprile.