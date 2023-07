Un concerto solidale per aiutare gli alluvionati, raccolta fondi per donare alla scuola il pianoforte

Ammontano a 1.100 euro i fondi destinati agli alluvionati della città di Faenza e raccolti dalla compositrice e pianista Veronica Rudian, attraverso l'appello lanciato dal Mei di Faenza, grazie al concerto tenuto nei giorni scorsi sulla rotonda di Sant’Ampelio di Bordighera (Imperia). L’artista, già socialmente impegnata, ha infatti deciso di donare il ricavato della raccolta fondi al Comune di Faenza per l’acquisto di un pianoforte verticale di seconda mano da donare alla scuola di musica della città alluvionata, affinché gli studenti possano proseguire gli studi.

Al momento mancano ancora pochi euro per raggiungere l'obiettivo prefissato. Fino al 15 agosto è possibile contribuire alla causa tramite bonifico bancario intestato al Comune di Bordighera, utilizzando il seguente IBAN: IT21O0623048962000030755415. La somma sarà formalmente consegnata in occasione del prossimo Mei 2023 di Faenza dal 6 all'8 ottobre di Faenza quando Veronica Rudian sarà ospite a Faenza per esibirsi durante la kermesse di musica indipendente più nota in Italia.