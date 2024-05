Concessioni balneari, il Comune: "Totale incertezza normativa, 170 imprese nel caos"

Il Comune di Ravenna ha dato mandato agli uffici di organizzarsi per le gare in materia di concessioni demaniali. Ma al momento, ragiona l'assessore al Turismo Giacomo Costantini rispondendo ieri pomeriggio in Consiglio comunale a un question time del Partito democratico, parla di "totale incertezza" dal punto di vista normativo. Anche perché l'ultima sentenza del Consiglio di Stato non ha sostanzialmente portato novità, confermando la scadenza delle concessioni a fine 2023 con la possibilità di proroga di un anno per motivi cogenti.

"Ci sono delle aspettative sulle linee guida annunciate dal governo e mai arrivate a decreto legge", spiega, per cui "i Comuni non dovrebbero bandire nulla". Al momento resta valida la legge 118 del governo Draghi che abbozzava "un cronoprogramma mai rispettato". Di certo, prosegue l'assessore, è "dirimente" nella questione la determinazione del valore dell'impresa uscente e in materia l'unica previsione di legge è contenuta nel Codice della navigazione del 1937, che non riconosce "nulla" ai concessionari uscenti, dato che allo scadere della concessione prevede solo che le strutture amovibili rientrino nel patrimonio o siamo abbattute a carico del concessionario in uscita.

In questa "giungla di normative e sentenze", continua Costantini, c'è anche la sentenza dello scorso 30 aprile che ha sospeso la gara indetta dal Comune di Moneglia, nel genovese, in attesa del pronunciamento della Corte di giustizia europea propri sul calcolo del valore dell'impresa. Calcolo, rimarca l'assessore, che deve tenere conto non solo degli investimenti non ancora ammortizzati, ma anche del valore di avviamento dell'impresa. Come Comune, conclude, "lavoriamo per andare e bando" ma è auspicabile maggiore chiarezza dato che sono "circa 170 le imprese coinvolte dalle gare. (Dire)