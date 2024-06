Concessioni demaniali: "Nessuno tutela i bagnini, serve un'iniziativa di protesta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Sull'annosa questione da tutti conosciuta come "Bolkenstein", vorrei portare all'attenzione dell'opinione pubblica e dei diritti interessati un aspetto fondamentale, forse sottovalutato fino ad oggi. Ho lavorato come bagnino, come si dice in Romagna per definire i gestori di una stabilimento balneare, per 40 anni e posso affermare che ciò che influenza negativamente tutta la questione, è proprio la divisione che regna tra le varie Località litoranea, con posizioni spesso discordanti tra loro. Forse a molti non è ancora sufficientemente chiara la gravità di quanto sta accadendo. Non si risolve un problema di tale portata con qualche dichiarazione alla stampa.

Sono fermamente convinto che chi deve tutelarci, ad ogni livello istituzionale, non stia agendo nel vero interesse della categoria, mettendo a rischio anni e anni di duro lavoro e di investimenti fatti da noi imprenditori. E anche il mondo dell'associazionismo e delle cooperative bagnini dovrebbero fare un mea culpa: troppe le parole e davvero troppo pochi i fatti. Ma soprattutto, quello che manca è l'unione, ossia la volontà di fare massa critica contro una legge che mira a distruggere il patrimonio dell'accoglienza turistica ed in particolare di quella balneare.

Quello che servirebbe al mondo balneare, è un'iniziativa di forte protesta come quella che ha visto recentemente protagonisti gli agricoltori. Un'iniziativa che potrebbe trovare appoggio anche in altre categorie del comparto turistico, come quelle degli albergatori e dei ristoratori. Ai balneari non manca certo la forza dimostrata dagli agricoltori ma manca la volontà di difendere le proprie aziende in maniera unita. Sono troppe le fratture all'interno del mondo dei "bagnini". I pullman che organizzati da alcune cooperative per portare gente in protesta a Roma, partono scarichi: il che vuol dire che i diretti interessati per primi non credono o non si interessano alla questione. Siamo noi gestori per primi che dobbiamo smetterla con questo egoismo e partecipare ad una battaglia giusta, che mira a tutelare un servizio che nei decenni ha contribuito a rendere l'ospitalità italiana e quella romagnola in particolare, famose nel mondo. Stiamo dimostrando indifferenza verso i nostri stessi interessi: come possiamo, allora, pretendere che altri soggetti, istituzionali e non, facciano propria una lotta alla quale noi stessi non partecipiamo.

I discorsi che si leggono ormai quotidianamente sui giornali, non valgono più niente. Ad oggi un gestore di uno stabilimento balneare rischia di tenere aperta la propria attività per guadagnare a fine giornata appena 100 euro. Sono d'accordo con quei miei colleghi che sostengono che nonostante a noi bagnini sia stato concesso di tutti - come la ristorazione a pranzo e a cena - non siamo interessati a difendere nemmeno ciò che ci è stato concesso. E allora invito tutti i soggetti coinvolti, a partire dai gestori di stabilimenti balneari sino alle associazioni di categoria, alle cooperative e alle istituzioni, a riflettere con attenzione e serietà e ad unirsi, lasciando da parte personalismi ed egoismi di ogni tipo, per portare avanti le ragioni della categoria e di un mondo, quello balneare per l'appunto, che rappresenta una asset di fondamentale importanza per l'economia del nostro Paese e della nostra regione.

Terzino Giorgini - Pro Loco Lido di Classe