Concessioni, lo sfogo: "Le spiagge libere non sono scarse. Vogliono rovinare i balneari"

È giunta l'ora di denunciare chi sparge fango...sulla questione balneare stiamo assistendo ad un attacco da una parte di politica e informazione senza precedenti, troppo spesso senza cognizione di causa, accanimento come se uno dei mali d'Italia fossero i balneari, non mafia, clientelismo, corruzione, ecc... dopo 16 anni questo governo ha dimostrato con la mappatura delle coste, che la risorsa non è scarsa, ma ampiamente disponibile, quindi visto l'art. 12, comma 1 della direttiva Bolkestein (123/2006), tutti i concessionari in essere al 20 dicembre 2009, data di recepimento della stessa, sono esclusi dalle aste e dovrebbero tornare al sistema precedente... le aste saranno obbligatorie solamente per le nuove concessioni che lo stato vorrà rilasciare per interesse economico occupazionale... Il cittadino Mattarella, anziché scusarsi con il comparto e l'indotto, visto l'immane errore commesso dal CDS con la sentenza del 20.10.2021, dove per decadenza del decreto l. 145/2018, ci spediva alle aste in assenza del valore riguardante la scarsità o meno di litorale disponibile, si è limitato a richiamare il governo sugli impegni presi con l'Europa, anche sulla questione in oggetto. Anziché vedere la politica unita in difesa delle famiglie dei balneari, dell'interesse nazionale, di economia e occupazione con “il coltello tra i denti”, visto il 2% circa di PIL prodotto direttamente che arriva all'8 con l'indotto, senza mai avere chiesto aiuto, visto i loro diritti calpestati per 16 anni, parte di questa rema contro, continuando a sostenere normative e sentenze emanate in assenza del dato riguardante la scarsità di risorsa o meno! I balneari hanno sempre lavorato secondo le regole dettate dallo stato, e in tutti quei lidi dove le spiagge libere sono scarse o assenti, la colpa è esclusivamente di chi decide anche il rilascio delle concessioni demaniali, lo stato prima e le regioni poi, non i balneari. Anziché vedere sul banco degli imputati la politica, si è cercato di gettare in mezzo alla strada chi non ha colpe, chi ha investito la propria vita su un'attività commerciale regolare, si è cercato di rovinare migliaia di famiglie! Che sia il caso di raccontare alla gente la verità? Allora fate parlare i balneari, perché i Briatore forse rappresenteranno lo 0,01% del comparto.

Luca Rosetti - Bagno Tiziano, Punta Marina Terme