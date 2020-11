Conclusi i lavori di manutenzione su via Trova e via Viazza

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria nelle vie Trova e Viazza, completamente riaperte al traffico. Le strade erano state utilizzate per circa dieci mesi come viabilità alternativa in seguito alla chiusura della statale 67 Tosco Romagnola. I lavori, per un importo di 1 milione e 300mila euro, si erano quindi resi necessari per il verificarsi del peggioramento dello stato della pavimentazione a causa del consistente aumento del traffico, anche di natura pesante, che in quelle strade era stato deviato per consentire i lavori di messa in sicurezza della porzione di Ravegnana a seguito del crollo parziale della chiusa di San Bartolo.

Via Trova ha una lunghezza totale di 3 chilometri e 700 metri e collega le strade provinciali via Gambellara e via Cella. In via Viazza, invece, il tratto di strada oggetto dell’intervento ha una lunghezza totale di 3 chilometri e 400 metri e collega la via Cella fino a via Chiesa.