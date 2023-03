Lavori conclusi nella controstrada di via Granarolo a Faenza

I lavori nella controstrada di via Granarolo a Faenza sono terminati. E oggi al posto delle buche una distesa di asfalto accoglie il transito delle automobili nella zona dove sorge la multisala Cinedream compresa tra l’edicola e via Corgin. La manutenzione straordinaria approvata in via d’urgenza dal settore lavori pubblici a metà del mese di febbraio è costata 119mila euro e comprendeva quel tratto di rete viaria da percorrere necessariamente quando da via Granarolo mezzi e pedoni dovevano recarsi in una delle numerose aziende dislocate nell’area, alla multisala o negli uffici pubblici.

Una strada che prima era costellata di buche, giudicate pericolose e non sanabili attraverso semplici versamenti di bitume. Per questo si era resa necessaria la riasfaltatura completa, conclusasi nei giorni scorsi. Un intervento su un tratto di 400 metri per 15 che ha comportato il riempimento di buche e avvallamenti con conglomerato bituminoso a caldo, pulizia, spazzamento e stesa di mano di attacco di emulsione bituminosa, con successiva realizzazione del tappeto di usura per uno spessore di 4 centimetri. I lavori però si concluderanno definitivamente con la tracciatura della segnaletica orizzontale che individuerà anche i parcheggi per le auto.

Altri lavori, già deliberati e dal costo di 300mila euro, riguarderanno invece la via principale e inizieranno tra qualche settimana. Si tratta della messa in sicurezza della sede stradale sulla quale le opposizioni avevano chiesto in consiglio comunale all'amministrazione di intervenire urgentemente. Nel frattempo l'azienda che si occupa della manutenzione ordinaria ha già eseguito un primo intervento di copertura delle buche lungo tutta via Granarolo.