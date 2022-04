Concluso l'iter per il nuovo studentato di fronte alla stazione: avrà 120 posti letto

Si è concluso positivamente l'iter finanziario e progettuale che consentirà la riconversione a studentato dell'ex sede della media Matteucci, di fronte alla stazione, che fornirà 120 nuovi posti letto e servizi agli studenti fuori sede, grazie all'impegno congiunto di Flaminia, Comune, Ravenna Holding e Ateneo che hanno sostenuto il progetto in sede ministeriale e regionale.

"Un investimento congiunto di 7 milioni di euro - sottolinea Giannantonio Mingozzi del Pri - che conferma la crescita continua della realtà universitaria di Ravenna: in termini di iscritti con 4000 studenti e il record di immatricolazioni e di studenti provenienti da tutta Italia ed Europa, ma anche per l'insieme degli investimenti in corso o previsti a breve". Ricordo che sono in fase ultimativa i lavori di completamento di Scienze Ambientali con nuove aule e laboratori, la biblioteca universitaria e l'ampliamento in centro città, l'insediamento di Medicina in ospedale e in spazi attigui, nuovi servizi anche per Ingegneria previsti negli Ex Asili della Cassa di Ravenna, Giurisprudenza accrescerà la propria presenza nella struttura (già Seminario) con una nuova grande aula e, sempre in accordo con la Curia Arcivescovile ci auguriamo sia possibile ricavare nuovi posti auto negli spazi interni con ingresso da via Oberdan, utili a studenti e docenti. Un insediamento progressivo di straordinaria importanza per Ravenna e che ha il merito di unire istituzioni pubbliche, imprese, la Fondazione Cassa in primis e altre realtà creditizie e produttive, come il porto, la Camera di Commercio e Fondazione del Monte, Confindustria e artigianato, negozi, alberghi e tempo libero, in uno sforzo congiunto e prezioso per il futuro della formazione e dell'economia ravennate".