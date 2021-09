Concluso l’ultimo Cammino di Dante: Venezia-Ravenna.

Con l’arrivo a Ravenna del gruppo di Trail Romagna che ha aperto una nuova Via di Dante, si è conclusa oggi la prima parte di ItineRA 2021. Dopo cinque giorni di viaggio a piedi e in bicicletta, i sette ‘pionieri’ hanno raggiunto la tomba di Dante ripercorrendo le tappe dell’ultimo cammino, quello che condusse il Sommo Poeta da Palazzo Soranzo a Venezia fino a Ravenna la città che tuttora ne custodisce le spoglie. La seconda parte di ItineRA, che inizierà il primo ottobre con i “trebbi di mare”, in occasione del dialogo “Adriatico/Jadran mare d’Europa” presenterà il resoconto di viaggio in apertura dell’incontro con il Professore Egidio Ivetic e le scrittore Fabio Fiori.