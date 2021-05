Concorso per diventare agente di Polizia Locale: la Cisl Fp organizza un corso di preparazione

La Regione ha messo a disposizione in dversi Comuni o unioni dei Comuni 154 agenti, 13 nel territorio di Ravenna e 4 in quello di Cervia (10 a Rimini, uno nell'Unione della Valconca ed uno nella provincia di Forlì-Cesena)

La Cisl Fp Emilia Romagna organizza un corso di preparazione al corso-concorso pubblico per agente di Polizia Locale. La Regione ha messo a disposizione in dversi Comuni o unioni dei Comuni 154 agenti, 13 nel territorio di Ravenna e 4 in quello di Cervia (10 a Rimini, uno nell'Unione della Valconca ed uno nella provincia di Forlì-Cesena).

Trattandosi di una selezione che riveste particolare interesse, la Cisl Fp Emilia Romagna ha programmato un percorso formativo utilizzando apposita piattaforma online da remoto. Le lezioni saranno videoregistrate e saranno fruibili in differita.

Gli argomenti delle lezioni saranno illustrati da docenti di comprovata esperienza nel settore, e verteranno sulle principali materie previste nel bando. Per informazioni scrivere a mailto:cislfper.concorsopolizilocale@gmail.com o compilare il Form al Link:

HTTPS://FORMS.GLE/FCHBMZLTWJBQDE4U9