Concorso letterario 'Mauro Fantini', premiati gli studenti vincitori

Si è svolta sabato presso l’Aula Magna della scuola secondaria di primo grado “Ressi – Gervasi” di Cervia la premiazione degli studenti dell’I.C. Cervia 2 e dell’I.C. Cervia 3, vincitori del secondo concorso “Mauro Fantini” proposto dalla Cooperativa Culturale Aurelio Saffi di Cervia. Il concorso prevedeva la produzione di un elaborato dedicato ai valori fondanti della Repubblica, della Costituzione, del Risorgimento sempre cari al giovane Mauro Fantini di fede repubblicana, Presidente della Provincia di Ravenna e prematuramente scomparso.

Hanno presenziato la cerimonia con i loro interventi il Dirigente Scolastico dell’I.C. Cervia 3, Domenico Guarracino, il Presidente della Cooperativa Aurelio Saffi, Vincenzo Righini e l’Avvocato Moraldo Fantini, che ha ricordato il fratello Mauro citandone l’impegno politico e la costante dedizione a migliorare la vita della Comunità. Erano presenti le docenti Tiziana Occhiodoro, Barbara Farfaneti, Rachele Mascolo (collaboratrice della Dirigente Scolastica dell’I.C. Cervia 2, Barbara Calcagno), nonché i componenti della Commissione esaminatrice degli elaborati, Commissione presieduta dalla docente Patrizia Gaudenzi.

Gli studenti hanno dimostrato grande impegno ed hanno approfondito le tematiche collegandole all’attualità. Sono risultati vincitori: Erika Mehmeti e Tommaso Piolanti per la scuola media I.C. Cervia 2, che hanno collaborato per la produzione dell’elaborato dividendosi il premio e Agnese Donati per la scuola media I.C. Cervia3. Ad ogni studente vincitore è andato un premio in denaro pari a 200 euro e a ogni scuola sono stati donati 300 euro.