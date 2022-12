La Polizia locale assume nuovi agenti a tempo indeterminato: indetto un concorso

E' stato bandito un nuovo concorso per agente di Polizia Locale nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con contratto a tempo indeterminato? Per partecipare è necessario inviare la domanda entro le ore 9:30 del 2 gennaio 2023 con le modalità indicate nella pagina dedicata: https://bit.ly/3v6ai6I. Il concorso consisterà in una serie di prove da superare (fisica, scritta e orale) sulle materie di competenza della Polizia Locale che si possono trovare dettagliatamente nel bando.

"Cerchiamo persone motivate ad intraprendere una carriera lavorativa che rappresenta anche uno stile di vita, un mestiere vario, stimolante e dinamico", spiegano dalla Polizia locale della Bassa Romagna. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Servizio Sviluppo del Personale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna come indicato in fondo al bando di concorso.