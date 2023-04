Concorso "Scrivile": svelati i nomi dei partecipanti selezionati

E' giunta alla fase finale la prestigiosa iniziativa del concorso “le parole ed i pensieri per le donne Scrivile”. Organizzata dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana in sinergia e con la collaborazione di: Associazione Linea Rosa Ravenna; Sportello Donna Cervia; Libera Università degli adulti Cervia; Associazione per la valorizzazione del dialetto romagnolo la Schürr di Santo Stefano di Ravenna; Parco della Salina di Cervia e con il patrocino dei comuni di Cervia, Ravenna e Russi.

Questi sono gli autori selezionati solo in ordine alfabetico (la classifica finale e le menzioni saranno rese note la sera delle premiazioni) quali vincitori della 9a edizione Scrivile 2023:

SEZIONE POESIA IN ITALIANO (in ordine alfabetico)

Titolo: “le mie mani” di Belleffi Ennio

Titolo: “Scarpe” di Bezzi Maria Serena

Titolo: “La barista” di Fusi Marco

Titolo: “venti di guerra “ Gori Emanuela

Titolo: “il fiore giallo” – Grilli Giuseppe

Titolo: “Seneca, Lettera a Marcia” Malvoni Elisa

Titolo: “Il buio e la luce” di Zanoli Paolo

SEZIONE LETTERE IN ITALIANO (in ordine alfabetico)

Titolo: “Cara Elsa” di Fabbri Lidia

Titolo: “cosa vuol dire amore” Fontana Ilary

Titolo: “Mammina non piangere più” – Parrucci Morena

Titolo: “Cara Virginia” di Rosati Alessandra

SEZIONE RACCONTO BREVE IN ITALIANO (in ordine alfabetico)

Titolo: “Una brigantessa abruzzese” di Carestia Serena

Titolo: “La badoglia” di Fagnoni Gianni

Titolo: “La bella lavanderina” di Monti Daniela

Titolo: “La Giannina” Zaccheroni Stefania

SEZIONE POESIE IN DIALETTO ROMAGNOLO (in ordine alfabetico)

Titolo: “La lus, la dona – la luce, la donna – Baldini Lucia

Titolo: “la dorma – dorme” Fiori Ilva

Titolo: “Una carèza ch’à t’ò mandé – una carezza che ti ho inviato” Severi Adriano

SEZIONE LETTERE IN DIALETTO ROMAGNOLO (in ordine alfabetico)

Titolo: “Burdela ad Cutro – Bambina di Cutro” Briganti Lorena

Titolo: “L’insogn (ma la mi ma – il sogno (a mia mamma) – Gasperini Antonio

Titolo: “T’at arcurd – ti ricord?” Raffoni Nivalda

SEZIONE RACCONTO BREVE IN DIALETTO ROMAGNOLO (in ordine alfabetico)

Titolo: “La furtona – la fortuna” Loretta Olivucci

Titolo: “La Tina d’badel” Rusticali Luigi

SEZIONE SPECIALE RISERVATO ALLE SCUOLE PRIMARIE

Scuola primaria Alberto Manzi di Tagliata di Cervia – I.C. 2 - classi IV e V “Poesie e pensieri sulla donna”

Scuola Primaria “Enrico Fermi” – I.C. 1 -Pisignano di Cervia (RA) “pensieri e poesie sulle donne”

SEZIONE SPECIALE riservata agli ospiti delle case di riposo: (in ordine alfabetico)

“Busignani” o che frequentano il Centro Diurno

Titolo:"A mia Madre “di Bazzocchi Loredana

Titolo: "Libertà " di Ceccarelli Pia

Titolo: “Donna Libera “-Domeniconi Franca

“Villaverde” di Milano Marittima

Titolo: “Sorelle". di Elide Bravaccini

Titolo:"La mamma" di Rossana Melandri

Titolo: “Palòt” - Santina Rondoni

“Baccarini” di Russi

Titolo:"La donna fa grande l'uomo" di Babini Luciano

Titolo: “LA FORZA DELLE DONNE” –Cicognani Gianmattea

Titolo:"Basta violenza sulle donne” di Marcaccini Bruna

SEZIONE SPECIALE riservata agli ospiti della Casa Circondariale di Ravenna: (in ordine alfabetico)

Giuseppe con “grazie Ale”

Emanuele con “tu sei come…”

Marco con “buongiorno amore”

SEZIONE RISERVATA AL 2° CONCORSO FOTOGRAFICO : (in ordine alfabetico)

Titolo: “Ehilà” Maraldi Maurizio

Titolo: “la donna di casa” di Paci Giuseppe

Titolo: “in cucina” - Viale Miriam

Titolo: “al lavoro come sempre” Rasponi Patrizia

Titolo: “tenera compagnia” Valentini Torquato

Titolo: “Valentina – Vin int la mi cuséna – come in my kitchen” – Veronese Azzurra

I vincitori di questa 9.a iniziativa e coloro che hanno avranno la segnalazione di “Menzione Speciale” saranno premiati in una speciale serata, salvo imprevisti, programmata il 16 maggio 2023 con inizio alle ore 20,00 nella sala del centro sociale di Pisignano Cannuzzo in via Zavattina, 6/d, con tanti premi!