Condannati per avere coperto le svastiche, il circolo "Vilma Espin": "Una sentenza pericolosa"

L’Associazione di Amicizia Italia Cuba, circolo ravennate “ Vilma Espin”, testimonia la sua solidarietà ai tre attivisti della Rete Antifascista, Raffaella Veridiani, Michael Da Ros e Stefano Pelloni, condannati dal Gip del Tribunale di Ravenna "per aver

coperto svastiche e croci celtiche che imbrattavano il muretto di una scuola con disegni e fiori e per la scritta “Ora e sempre Resistenza”, realizzata nei pressi del cimitero, con riferimento alle celebrazioni annuali per ricordare il gerarca fascista Ettore Muti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prosegue l'associazione: "Coprire svastiche e simboli fascisti non deve essere considerato reato ma atto di civiltà a cui forse doveva provvedere un Comune come Ravenna, Medaglia d’oro al valor militare nella lotta al nazifascismo. Questa condanna non ci rappresenta e certamente non le Cittadine e i Cittadini di Ravenna. Riteniamo questa condanna pericolosa per un Paese democratico perché funge da incitamento a chi del nazifascismo ancor oggi fa credo politico. Troppi sono i segnali che portano a pensare a questo: dalle svastiche disegnate al Ponte degli Allocchi di via Nullo Baldini, dall’imbrattamento al murales in piazza Ugo La Malfa e al sacrario di Camerlona, solo per citarne alcuni. Auspichiamo il ravvedimento della sentenza del tribunale".