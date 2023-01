L’arrestato è stato riconosciuto colpevole di una rapina commessa in provincia di Ravenna nel 2013 e, al termine dell’iter giudiziario conclusosi con il rigetto del ricorso dal parte della Corte di Cassazione poiché ritenuto inammissibile, è stato destinatario del provvedimento che lo condanna alla pena di 7 anni e 8 mesi di reclusione in carcere, oltre al pagamento di una multa di 2.500 euro.

I Carabinieri della stazione di Bastia Umbra, nel perugino, hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna nei confronti di un uomo, di origini siciliane ma da anni residente nel comune umbro.

Condannato per una rapina commessa nel 2013: fa ricorso in Cassazione ma resta in carcere