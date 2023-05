Percorsi di genere e inclusione: a Ravenna un confronto tra esperti di comunità Lgbt+

Dare strumenti per la creazione di ambienti inclusivi e rispettosi per le persone transgender. Lunedì 15 maggio la sala Buzzi di via Berlinguer, a Ravenna, ospita "InTRANSigenti", conferenza organizzata da Arcigay Ravenna per il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ comunale. Al centro del dibattito diversi focus sui bisogni e le buone prassi da utilizzare per l’inclusione delle persone transgender. L'evento è organizzato in occasione della giornata mondiale contro le discriminazioni verso le persone LGBTI+, che ci celebra il 17 maggio.

Interverranno esperti di comunità che condividono saperi ed esperienze appresi in prima persona su temi troppo spesso, ancora oggi, affrontati con approccio ideologico, spiegano gli organizzatori. Parteciperanno al dibattito Christian Leonardo Cristalli, della segreteria nazionale di Arcigay con delega alle politiche trans; Cinzia Messina, presidente di "Affetti Oltre il Genere" ed Eva Sassi Croce attivista transfemminista radicale di Arcigay Ravenna. A moderare l'incontro Ciro Di Maio, presidente di Arcigay Ravenna e coordinatore del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ del Comune di Ravenna. Sarà possibile porre domande e fare riflessioni insieme agli esperti.