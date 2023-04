Confermato lo sfratto per il Pineta: quale sarà il futuro della discoteca?

Che la situazione sarebbe rimasta precaria era chiaro. Fra procedimenti in Tribunale, aste e tanti protagonisti coinvolti, la vicenda che riguarda il futuro del Pineta di Milano Marittima rimane ancora in bilico. L'ultima novità, in ordine di tempo, è la conferma dello sfratto, convalidato per una cifra superiore ai 140mila euro, così come era stato chiesto dalla proprietà dello stabile. Questo è quanto riporta l'edizione locale del Resto del Carlino in edicola martedì. A questo punto, chiunque voglia gestire il locale nel suo storico spazio dovrà confrontarsi con la proprietà dell'edificio.

Dunque, cosa avverrà adesso e cosa ne sarà del Pineta? Lo scenario più probabile è che si giunga all'apertura di un tavolo di confronto fra la proprietà dell'immobile, la società Andromeda che gestì il locale fino al fallimento del 2022, la Freedom srl di Roberto Cavalli che a fine marzo si è aggiudicata all'asta la gestione della discoteca, e infine l’ultimo locatario della discoteca, la Hdp 22 srl alla quale era passato il ramo d'azienda Pineta. Altra ipotesi, per quanto sconvolgente per tutti gli affezionati del locale, potrebbe essere il trasferimento del Pineta in un nuovo edificio.

La procedura giudiziaria

La procedura di custodia giudiziaria affittante è stata disposta nell’ambito del sequestro giudiziario dell’azienda concesso con decreto del Tribunale di Ravenna del 28 febbraio 2023, poi confermato con ordinanza del 20 marzo 2023. Di conseguenza, l’affitto di azienda che verrà stipulato sarà condizionato alla permanenza del vincolo del sequestro giudiziario e suscettibile di risoluzione immediata in caso di revoca, annullamento o cessazione del sequestro medesimo. Inoltre pende presso la Corte di Appello di Bologna il Procedimento di reclamo contro la sentenza del Tribunale di Ravenna, che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di Andromeda srl (che gestì il locale fino al fallimento del 2022).