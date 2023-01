Il liceo artistico di Ravenna fa scuola: sit-in degli studenti a Roma per chiedere il congedo mestruale

Il Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna fa scuola. Dopo la decisione, rimbalzata sulle cronache nazionali, dell'istituto ravennate di istituire il congedo mestruale per le studentesse che lo richiedano (previo un certificato medico che attesti la diagnosi di dismenorrea ), lunedì mattina a Roma è andata in scena una protesta silenziosa in diverse scuole organizzata dai collettivi studenteschi. L'iniziativa è stata promossa dalla Rete degli studenti medi di Roma e del Lazio e l'adesione da parte dei collettivi è arrivata da almeno 25 tra licei e istituti a Roma e nelle altre province del Lazio.

"E' una proposta che guarda ad una scuola più inclusiva - fanno sapere le studentesse e gli studenti romani e laziali - e che si unisce alla battaglia sull’approvazione della carriera alias negli istituti (anche su questo argomento il Nervi-Severini ha fatto scuola, ndr). La scuola deve essere presidio di inclusività e il congedo mestruale non è solo una concessione giusta per persone con mestruazioni che soffrono ogni mese, ma è anche una battaglia contro il taboo del ciclo. Chiediamo che sia approvato in ogni scuola della regione".

“Al fianco delle studentesse e degli studenti del Lazio che si sono riuniti per chiedere coraggio e concretezza sul congedo mestruale in ogni istituto per chi soffre di patologie legate al ciclo - ha commentato a sostegno Eleonora Mattia, presidente della nona Commissione scuola, politiche giovanili, pari opportunità del Consiglio Regione Lazio - Si tratta di una giustifica per l’assenza nei giorni del ciclo riservata a chi soffre di patologie come la dismenorrea o l’endometriosi. Sono al loro fianco, così come sul tema della carriera alias, ma soprattutto all’ascolto di un’idea di scuola inclusiva, paritaria e orientata al futuro che emerge dalle studentesse e dagli studenti e che le istituzioni non possono non accogliere”.