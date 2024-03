"Conoscere il mondo del lavoro a Russi" seconda edizione: Open day a metà maggio

Dopo il successo della prima edizione, il progetto «Conoscere il mondo del lavoro a Russi», promosso dal Comune con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle imprese del territorio, sarà riproposto anche nel 2024. Al fine di generare nuove occasioni d'impiego e formazione professionale, migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'Amministrazione comunale ha strutturato una serie di attività concrete coinvolgendo numerosi partner con cui condividere la visione progettuale, gli obiettivi e la strategia d'insieme. Tale rete comprende le aziende del territorio, le Associazioni di categoria (CNA, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti), AECA (Associazione Emiliano Romagnola di enti autonomi di formazione professionale), Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini e l’Istituto Comprensivo Baccarini di Russi.

Nel 2024 saranno organizzate le seguenti iniziative:

- un open day in programma sabato 18 maggio, con l'obiettivo di creare una vetrina di presentazione per le realtà imprenditoriali locali che cercano personale.

- una giornata informativa dal titolo Job in Fira, prevista per settembre 2024 durante la Fira di Sett Dulur, dedicata a Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro, con esperti formatori, al fine di creare un'ulteriore occasione di incontro tra offerta e domanda di lavoro.

- incontri di orientamento con i genitori e i ragazzi della Scuola secondaria di 1° grado nel mese di ottobre 2024 per condividere le finalità del progetto e aiutare i ragazzi nella scelta del percorso di studi.



Progamma dell'Open day 2024

Sabato 18 maggio l'iniziativa prevede un breve incontro preliminare e una colazione di benvenuto alle ore 9, alla Biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10, e la visita alle aziende aderenti dalle ore 10 alle 12.

Apriranno le loro porte al pubblico le seguenti imprese di Russi: Almatek, Artigiana Legno, Frega, Frigomeccanica Group, Italmeccanica Zaccaroni, Loans, Meccanica Mazzotti, Officina Graziani, Tex Active Clima, Urbitek

Ricordiamo che l'Open day è rivolto in particolare ai giovani, ma è aperto a tutti coloro che cercano lavoro. Per partecipare è necessario iscriversi ENTRO IL 23 APRILE 2024, compilando l'apposito modulo Google a questo link: https://docs.google.com/forms/d/1jLzFYdqCiQ3dju26H7NMiY7R2BE9UF5Rv2C0RPLQWBc/edit

In vista dell'Open day, prenderà anche avvio una campagna informativa rivolta agli studenti che frequentano le scuole superiori del territorio, oltre 300 ragazzi dai 17 ai 19 anni residenti a Russi e frazioni, ai quali verrà inviata una lettera per spiegare le finalità del progetto e per chiedere loro di diventarne parte attiva compilando un QUESTIONARIO conoscitivo on line, accessibile dal sito del Comune di Russi attraverso la news in homepage dedicata al progetto oppure inquadrando il seguente qr code

Inoltre, saranno contattati i dirigenti scolastici, gli insegnanti referenti dell'orientamento degli istituti superiori e i Centri di Formazione professionale della provincia di Ravenna per una capillare azione di sensibilizzazione. Tutti gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto e la campagna informativa si possono trovare sulle pagine Facebook, Instagram e sul sito del Comune di Russi.



Il progetto «Conoscere il mondo del lavoro a Russi»

Avviato nell'aprile 2023, il progetto Conoscere il mondo del lavoro a Russi, promosso dal Comune di Russi, è nato dalla necessità di reperire personale da parte delle aziende del territorio e dalla volontà di far conoscere ai giovani le opportunità lavorative più vicine a loro.

L'iniziativa vede la collaborazione delle Associazioni di categoria, degli enti di formazione, delle aziende del territorio e dell’Istituto Comprensivo A. Baccarini di Russi.

L'obiettivo principale è generare nuove occasioni d'impiego. Per questo, l'Amministrazione comunale ha strutturato una serie di attività concrete. L'alluvione ha costretto gli organizzatori ad annullare l'Open Day del maggio 2023. Durante la Fira di Sett Dulur si è svolta la prima edizione di Job in Fira, evento in stile job fair dedicato ai temi dell'orientamento, della formazione e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nel mese di novembre 2023, invece, si è tenuta la Giornata di orientamento alla Scuola secondaria di primo grado A. Baccarini di Russi.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale far sì che il progetto possa diventare un appuntamento fisso per i russiani.