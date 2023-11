Consar dona un container all'orto del Villaggio del Fanciullo

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villaggio del Fanciullo ringrazia il Consar di Ravenna per aver generosamente messo a disposizione un container, che verrà destinato al servizio dell’Orto del Villaggio come deposito magazzino.

Quella dell'Orto rappresenta per il Villaggio una attività fondamentale, perché consente di coinvolgere gli ospiti in percorsi di riabilitazione e formazione agronomica, impegnandoli nella gestione di circa tre ettari di terreno destinati a colture orticole e fruttifere. I prodotti finiscono nella cucina del Villaggio, che li utilizza nella preparazione di circa 200 pasti giornalieri; ma vengono offerti anche al pubblico tramite il Mercatino dell'Orto.

“Ringrazio di cuore il presidente di Consar, Veniero Rosetti, e i suoi collaboratori, per il lavoro che hanno svolto nella riabilitazione del container, nel trasporto fino alla nostra sede e nella sua successiva collocazione in opera – ha detto Paolo Belletti, presidente della Fondazione -. Per noi questa è una struttura davvero preziosa, che arricchisce le potenzialità del nostro Orto e quindi di tutte le attività ad esso collegate”.