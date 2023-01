Consegna dei premi per la lotteria natalizia della biblioteca Trisi

“Biblioteca Trisi, un luogo magico, dove sognare”, “Leggere libri permette di vivere altre vite, oltre la nostra”, “Grazie di tutto, amatissima biblioteca...per la disponibilità, la gentilezza e i sorrisi sinceri. Sei un luogo magnifico”. Ecco un piccolo esempio dei tantissimi biglietti arrivati in occasione della tradizionale lotteria natalizia della biblioteca Trisi, quest'anno nella speciale versione Lugo candidata capitale del libro 2023.

Lunedì 9 gennaio, alle 17, in sala Codazzi verranno premiati i primi dieci vincitori estratti lo scorso 2 gennaio. Sono stati circa 300 i biglietti di auguri e di buon auspicio che sono arrivati in biblioteca, sia alla Trisi che alla Baioni di Voltana, equamente distribuiti tra adulti e genitori. È stata un'edizione molto sentita e partecipata anche dalle scuole.

Molti i messaggi, tra consigli di lettura, citazioni o semplici auguri: anche tanti disegni, idee, spunti e consigli per le attività future della biblioteca nel corso di tutto l'anno. Per tutto il mese di gennaio i messaggi ricevuti rimarranno esposti al piano terra e primo piano della biblioteca. Quella di lunedì 9 sarà anche l'occasione di scambiare gli auguri per il 2023, leggere i messaggi e consegnare ai vincitori un piccolo pensiero da parte della biblioteca.