Consegnate le Onorificenze al merito della Repubblica: 28 premiati nella nostra Provincia

Nelle giornate del 3, 4 e 5 maggio si sono svolte nel Salone degli Stemmi della Prefettura di Ravenna le cerimonie di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, alla presenza del Prefetto e dei sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, nonché del Questore e del Comandante dell’Arma dei Carabinieri per il personale delle Forze dell’Ordine e del Comandante dei Vigili del Fuoco per l'onorificenza al capo reparto provinciale dei Vigili del Fuoco Fabio Marzufero. Le cerimonie hanno avuto luogo secondo i criteri dettati dall’attuale normativa “anti-covid”, in più giornate e suddivise per comuni, al fine di evitare ogni forma di assembramento e nel rispetto dei protocolli previsti dal Governo.

I premiati

Sono stati premiati con l'onorificenza di Cavaliere o Ufficiale: Stefano Ponzi (Bagnara di Romagna), Oriana Bandini (Brisighella), Giuseppe Montanari (Bagnacavallo), Bruno Frignani (Lugo), Carolina Raspanti (Lugo), Aldo Ghetti (Faenza), Fabio Valli (Faenza), Paola Batani (Cervia) Domenico Fioravanti (Cervia), Antonio Patuelli (Ravenna) Gabriele Cavalieri (Ravenna), Stefano Di Stefano (Ravenna), Luciano Paifelman (Ravenna), Salvatore Saggese (Ravenna), Livia Santini (Ravenna), Salvatore Voce (Ravenna), Luigi De Benedetto (Ravenna), Giovanni Maiorana (Ravenna), Giovanni Morgese (Ravenna), Simone Ricci (Ravenna), Giovanni Naccarato (Ravenna), Isidoro Mimmi (Ravenna), Giovanni Febo (Ravenna), Ornella Lupo (Ravenna), Fiorenza Grazia Maffei (Ravenna), Domenico Ravaioli (Ravenna), Pietro Vicchi (Ravenna) e Fabio Marzufero (Ravenna).