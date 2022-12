Consegnate a 7 giovani universitari cervesi le borse di studio in memoria di Francesca Fontana

È stata consegnata nella giornata di lunedì in forma solenne, a 7 giovanissimi studenti universitari cervesi, la 14esima borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca Fontana” - alla quale è anche dedicata l’omonima associazione di promozione sociale Francesca Fontana che sostiene la borsa di studio. L’importante momento al termine della Santa Messa alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano nella giornata del 26 dicembre che è anche il Patrono di questa comunità parrocchiale, alla presenza di autorità civili e religiose, della mamma di Francesca, dei familiari e dei giovanissimi studenti Universitari che sono stati premiati: Bissi Mattia, Giovanardi Alessia, Golesano Giulia, Labiunda Giulia, Pizzino Simone, Riceputi Caterina e Sovera Marazzi Chiara.

Giunta alla sua 14esima edizione la borsa di studio dedicata a Francesca Fontana, istituita dalla parrocchia di Pisignano nel 2009, gode del patrocinio del comune di Cervia e da 12 anni è sostenuta dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana che porta il suo nome, che nasce proprio allo scopo primario di sostenere la borsa di studio e aiutare attraverso l’assegno di 2.000 euro giovanissimi universitari, cittadini residenti nel comune di Cervia, che siano meritevoli per l’impegno dimostrato nello studio e che abbiano la capacità e la volontà di impegnarsi attivamente non solo nello studio.

Quest’anno ha voluto continuare a sostenere questa bella iniziativa l’imprenditrice cervese Paola Pirini che ha messo a disposizione 500 euro, alle quale si è aggiunta la donazione un ulteriore contributo di 1.000 euro di Licia e Monia, in ricordo dei loro genitori e soci fondatori e sostenitori dell’associazione Pino Quercioli e Verdiana Andraghetti. Per cui quest’anno sono state consegnate ben 7 borse di studio per un totale di 3.500 euro, la prima volta di un importo così importante. Anche in questa edizione vi è stata la continua condivisione e il pieno sostegno al progetto; dalla parrocchia di Pisignano, e dal Lions Club Cervia ad Novas presente con il suo presidente Alberto Salsa.

"La borsa di studio in memoria di Francesca Fontana rappresenta uno dei valori fondamentali della nostra vita associativa ed è uno dei capisaldi del nostro statuto - commentano dal gruppo dirigente dell’associazione Francesca Fontana Aps - L'impegno è quello di continuare a mantenere viva la memoria e il ricordo di “Francesca” e questo progetto in favore dei giovani universitari iscritti al primo anno, rappresenta un valore molto importante, per aiutarli nello studio e gratificarli dei loro sacrifici e perché rappresenta il futuro delle nostre generazioni. Quest’anno in particolare, è stato davvero una grande gioia, vedere premiati così tanti studenti cervesi che si apprestano a questa avventura scolastica universitaria. Un obiettivo condiviso anche da parte del Lions Club Cervia Ad Novas che da anni collabora sostenendo la borsa di studio e che ringraziamo. Questo è anche motivo di orgoglio perché è il prezioso riconoscimento dell'operato dell'associazione, per la sua serietà e credibilità e per la validità del progetto sociale e culturale che stiamo portando avanti. Quest’anno, che riteniamo straordinario sotto tutti i punti di vista per la nostra associazione, (donando in solidarietà oltre 12.000 euro) abbiamo avuto la conferma del sostegno alla borsa di studio dell’imprenditrice Paola Pirini, che ci gratifica per il cammino e la crescita che abbiamo fatto in questi anni. Crediamo infine, che non siano tante le associazioni e comunità parrocchiali che da ben 14 anni sostengono un'iniziativa così lodevole e sensibile, proprio perché rivolta ai giovani che si accingono a sfidarsi nel percorso di studi universitari. Se questo impegno per noi importante continua nel tempo è anche grazie anche ai tanti associati e sostenitori che credono in questi valori, gli stessi che aveva Francesca, una ragazza straordinaria che mai dimenticheremo e che illumina il nostro cammino”.