Consegnate le benemerenze Coni della provincia di Ravenna, più di 40 riconoscimenti allo sport locale

E' stato l'Hotel Palace di Milano Marittima ad ospitare la cerimonia di consegna delle benemerenze Coni per il 2018 e 2019 per la provincia di Ravenna. Ospite d’onore la vice presidente del Coni, Silvia Salis che, insieme al vice presidente vicario del Coni regionale Vittorio Andrea Vaccaro, alla vice presidente Milva Rossi e al delegato provinciale Samuel Gasperoni hanno consegnato più di quaranta riconoscimenti tra medaglie al Valore Atletico, stelle al Merito Sportivo e palme al Merito Tecnico. Presenti anche Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola, Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda e Davide Ranalli, sindaco di Lugo.

“In un momento così importante per lo sport del nostro paese – ha detto Silvia Salis - è un piacere essere riuscita a dare seguito all’invito del Presidente Dondi e del suo vice, Andrea Vaccaro ed essere qui a premiare le eccellenze dello sport ravennate. Il valore di questi premi è enorme anche perché non dobbiamo dimenticare che lo sport è la terza agenzia educativa per i ragazzi dopo la famiglia e la scuola”. Le ha risposto Andrea Vittorio Vaccaro: “I risultati della nostra regione – ha detto - sono strabilianti ma, ora più che mai dobbiamo ispirarci, grazie anche all’esempio dei premiati di oggi, a quanto ci ha suggerito il Presidente Thomas Bach, ovvero aggiungere, al nostro motto 'altius citius fortius', 'communiter' che vuol dire insieme. Insieme il mondo dello sport può raggiungere obiettivi ancora più importanti”.

Di seguito tutti i premiati:

ATLETI MEDAGLIA D’ORO

Federica Bacchetta, Campionessa Mondiale Beach Tennis 2018

Alessandro PlazziCampione Mondiale pesca con canna da natante per club 2018

STELLA D’ORO PER DIRIGENTI SPORTIVI

Walter Cavallucci 2018 – FIV

EnricoSirri 2018 – FIM Presidente Regionale Motonautica

STELLA D’ORO PER SOCIETà SPORTIVE

Olimpia Teodora S.S.D. 2018 – FIPAV

ATLETI MEDAGLIA D’ARGENTO

Claudio Carbone 2018 – Aeronautica – 2* e 3* classificato campionato del mondo paracadutismo di precisione

Serena Ortolani 2018 – FIPAV – 2^ classificata nel mondiale di pallavolo

Camilla Ponti 2018 – FIT – 3^ campionato del mondo di beach tennis

Benedetta Rossini 2018 – FISR Campionessa Europea su pista 500m sprint

Nicolò Fabbri 2019 – FITAV 3* classificato mondiale fossa universale a squadre

STELLA D’ARGENTO PER DIRIGENTI SPORTIVI

Claudio Bissi 2018 – FIGC

Enrico Pironi 2018 – FIP

Bartolomeo Gordini 2019 – FPI

STELLA D’ARGENTO PER SOCIETà SPORTIVE

Atletica Ravenna A.S.D. 2019 - FIDAL

Moto Club Francesco Baracca A.S.D. 2019 – FMI

ATLETI MEDAGLIA DI BRONZO

Paride Bedeschi 2018 – FIV Campione Italiano Vela ORC

Casali Claudio 2018 – FIV Campione Italiano Vela ORC

Massimo De Zerbi 2018 – FIV Campione Italiano Vela ORC

Stefano Raspadori 2018 – FIV Campione Italiano Vela ORC

Geremia Siboni 2018 – FIV Campione Italiano Vela ORC

Francesco Fuzzi 2018- FIBS Campione Italiano Baseball

Enrico Vincenzi 2018 – FIPSAS Campione Italiano Attività marittime drifitng

Giacomo Vincenzi 2018 – FIPSAS 4* classificato mondiale pesca con canna da natante clubs

Daigoro Timoncini 2018 – FIJLKAM 3*classificato campionato europeo e campione italiano lotta greco romana kg97

STELLA DI BRONZO PER DIRIGENTI SPORTIVI

Maria Francesca Baldi 2018 – Centro Sportivo Educativo Nazionale

Francesco Monti 2018 – FIB

Michela Brunelli 2019 – FIP

Franco Ercoletti 2019 – FMI

Wanda Valgimigli 2019 – FIS

Cristian Zanzi 2019 – FIGC

Sauro Claudio Malta (alla memoria) ha ritirato la figlia Miriam Malta 2018 – FITeT

STELLA DI BRONZO PER SOCIETà SPORTIVE

A.S.D. Centro Sportivo Village 2018 – FIJLKAM

Sci Nautico Kli A.S.D. 2018 – FISN

A.S.D. Calcio Cotignola 2019 – FIGC

A.S.D. Diamante Torelli Faenza 2019 – FGI

Club Pesca Cervia A.S.D. 2019 – FIPSAS

Compagnia arcieri bizantini A.S.D. 2019 – FITArco

PALMA DI BRONZO

Marco Di Maggio 2018 – FIDAL