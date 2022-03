Consegnati agli studenti di scienze politiche pacchi di indumenti e generi alimentari da dare a chi ne ha bisogno

Aspettando che si attivi l'equipe multidisciplinare presso la Casa delle Culture per l'erogazione ai cittadini Ucraini, profughi di guerra per i servizi diversi e soprattutto aspettando che l'attività sociale di Ravenna Solidale sia operativa, venerdì lo sportello del sorriso a cura della Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’ ha consegnato agli studenti della facoltà di scienze politiche, cooperazione internazionale e diritti umani dell'UNIBO, un pacco indumenti (vestiario e scarpe) alimentari (riso, passato di pomodoro, dado, merendine, olio per cucinare, uova, patate, zucchero, frutta e verdura..) e prodotti per l'igiene corporale (bagnoschiuma, latte per il corpo, dentifricio, spazzolino per i denti.)

"È un piccolo gesto di solidarietà che lo sportello del sorriso a messo con modestia a disposizione del pakistano Akbar Lodhi, studente scappato dalla guerra in Ucraina e di Mazhar Ali pure lui Pakistano rifugiato politico. Inoltre il pacco indumenti è stato consegnato anche a vari studenti universitari di diverse nazionalità (Brasiliana, Ghanese, Canadese..) della medesima facoltà già iscritti presso lo sportello del sorriso. Una volta avviate sia le attività dell'equipe multidisciplinare presso la Casa delle Culture e le attività di distribuzione alimentare di Ravenna Solidale, lo sportello del sorriso dell'associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV si apre ad una collaborazione trasversale impegnandosi anche ad indirizzare i vari beneficiari presso i punti stabiliti" ha detto Charles Tchameni Tchienga, Presidente Il Terzo Mondo ODV