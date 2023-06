Consegnato il 'Premio Baracca': l'edizione 2023 all'Aeronautica Militare

Le edizioni 2022 e 2023 del premio Baracca sono state assegnate ieri sera, nella cornice dell’aeroporto di Villa San Martino, dal sindaco Davide Ranalli. La massima onorificenza del Comune di Lugo è stata conferita a Anele srl, per il 2022, e all’Aeronautica Militare per il 2023. Il premio consiste in una riproduzione in ceramica del Francesco Baracca ritratto dallo scultore Domenica Rambelli nell’omonima piazza di Lugo ed è stato realizzato dall’antica bottega ceramica Gatti di Faenza attualmente condotta da Davide Servadei, pronipote del fondatore.

Il sindaco ha consegnato i premi rispettivamente nelle mani di Gloria Giorgianni, fondatrice amministratrice delegata di Anele srl ovvero la casa di produzione che ha realizzato il docu film “I cacciatori del cielo” e del Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante della Squadra Aerea, quale rappresentante dell’Aeronautica Militare, nell’anno del Centenario della Forza Armata. Ad accompagnare il Generale Biavati era presente anche il Colonnello pilota Andrea Giuseppe Savina, Comandante del 15° Stormo, Reparto che ha concorso alle operazioni di soccorso durante l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna, con 332 persone tratte in salvo.

Con Gloria Giorgianni è salito sul palco anche l’attore Andrea Bosca che nel docu film ha recitato la parte del meccanico di Baracca con il quale nasce un intenso rapporto di amicizia. I due premi ribadiscono il legame di Lugo e dell’Amministrazione Comunale con Francesco Baracca e con l’Aeronautica Militare.

La consegna è avvenuta durante la serata all’aeroporto e prima della proiezione del docu film di fronte a un pubblico numeroso e attento. L’atto finale di una giornata nella quale il Comune ha voluto ricordare il 105° anniversario della scomparsa di Francesco Baracca nell’anno del centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare. Nel pomeriggio era avvenuta la deposizione della corona d’alloro dell’Aeronautica al monumento di Francesco Baracca da parte del Prefetto Castrese De Rosa, del Generale Alberto Biavati Comandante della Squadra Aerea, del Colonnello pilota Andrea Giuseppe Savina, Comandante del 15° Stormo, del sindaco Davide Ranalli che si sono poi recati sulla tomba dell’aviatore nella cappella che si trova nella parte monumentale del cimitero di Lugo. Durante la deposizione è avvenuto il sorvolo sulla piazza della replica dello SPAD XIII della Fondazione Jonathan Collection che ha volato anche nel docu film.