Conselice prova a tornare alla normalità: chiude l'ultimo centro di accoglienza per evacuati

Passata la fase più acuta dell'emergenza, nel territorio di Conselice si procede con la normalizzazione dei servizi, mentre si apre la fase della conta dei danni e dell'avvio delle prime procedure di risarcimento. Presso la biblioteca comunale, a fianco del municipio, è allestito il punto per il ritiro e la consegna della modulistica per la richiesta dei primi contributi (Cas e Pac, ovvero Contributo per l'autonoma sistemazione e Primi aiuti ai cittadini), per la quale richiesta si consiglia l'invio telematico, mentre sotto il porticato del municipio è attivo il punto di raccolta delle segnalazioni. Entrambi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e solo per questo fine settimana (10-11 giugno) anche sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30. Da lunedì 12 giugno il punto di raccolta delle segnalazioni verrà trasferito all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

Domenica chiuderà definitivamente il centro di accoglienza temporaneo allestito presso la scuola media (ultimo centro di accoglienza ancora attivo sul territorio). Presso la Caritas è possibile registrarsi per avere pacchi viveri e indumenti. Per tutte le altre richieste si deve fare riferimento al Comune. Proprio sulle donazioni, grazie alla straordinaria solidarietà ricevuta, l'Amministrazione comunale con il supporto dei Vigili del fuoco ha potuto preparare per ogni famiglia alluvionata (si parla di oltre 1500 abitazioni) la consegna porta a porta di pacchi dove sono contenuti viveri, prodotti per l'igiene personale e domestica, nonché tutta la modulistica necessaria per richiedere i primi contributi attualmente disponibili.

A partire da sabato saranno riattivati i mercati settimanali sia di Conselice, sia di Lavezzola, mentre le ordinanze di evacuazione sono tutte terminate, per ogni territorio del Comune. Anche sul fronte dei rifiuti si tornerà gradualmente alla normalità: da venerdì entra in campo il servizio ordinario che prevede il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti su prenotazione al numero gratuito di Hera 800 999 500; per tutto il mese di giugno tale servizio sarà potenziato, ovvero senza limiti di quantità e di pezzi, mentre la stazione ecologica di Lavezzola rimarrà aperta tutti i giorni fino alle 20, in attesa della riapertura anche di quella di Conselice che deve subire degli interventi tecnici di ripristino.