Conselice, alcune strade del centro liberate dall’acqua. Avanti con le vaccinazioni antitetano

Resta ancora critica la situazione nel Comune di Conselice, anche se molto migliorata rispetto a venerdì. Alcune strade del centro cittadino sono state liberate dall’acqua, mentre per altre occorreranno ancora alcuni giorni a causa dei livelli ancora alti del Canale Destra Reno. Il Consorzio Romagna Occidentale sta operando vari interventi di rottura controllata per garantire un più rapido deflusso delle acque. L’ordinanza emessa venerdì dalla sindaca Paola Pula per motivi igienico-sanitari per l’abitato di Conselice, sta trovando attuazione anche per l’opera di moral suasion che stanno conducendo i Vigili del Fuoco e tutti gli operatori delle forze di polizia e del volontariato.

Per l’abitato di Conselice, dove persistono alcune situazioni di fragilità degli argini del canale Destra Reno, la sindaca ha concordato con le realtà imprenditoriali del territorio, una revoca dell’ordinanza di evacuazione, in considerazione dei livelli delle acque che sono scesi rispetto a venerdì, al fine di consentire la ripresa delle attività. Si è convenuto, comunque, che in caso di eventuali rotture dell’argine, si procederà all’evacuazione concordata.

Inoltre è proseguita l’attività di vaccinazione contro il tetano da parte del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl Romagna, sia nel comune di Conselice che nel comune di S. Agata sul Santerno, in relazione ai rischi potenziali connessi alla presenza di acqua stagnante nel centro abitato.

A tal riguardo la Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare, ha predisposto un accurato vademecum, in collaborazione con il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl Romagna, con l’obiettivo di fornire indicazioni volte a tutelare la salute collettiva delle popolazioni alluvionate e degli operatori del sistema di protezione civile.

Anche sabato, a Casola Valsenio, gli elicotteri dell’Aeronautica Militare, hanno portato mangime alle aziende zootecniche ed avicole del territorio, nell’attesa che i Vigili del Fuoco e i militari del Genio ripristinino il tratto della provinciale SP306 che attraversa la località di Casola Valsenio, consentendo il transito anche ai mezzi pesanti e non solo ai mezzi leggeri come già avviene. Per il resto del territorio provinciale ci si avvia ad un progressivo miglioramento della situazione, anche per il capoluogo, dove, tra domani e dopodomani, non dovrebbero più esserci aree allagate, in quanto lo sversamento delle acque dal Canale Valtorto nel Canale Magni, che va verso il mare, sta procedendo velocemente.

Nell’ambito del CCS, le funzioni di “assistenza alla popolazione, trasporti, e servizi essenziali” hanno consentito di accelerare le attività di svuotamento di strade e abitazioni, rimozioni ingombranti, in aree di stoccaggio appositamente individuate, nonché la predisposizione di bus sostitutivi per pendolari (studenti e lavoratori) per le linee ferroviarie ancora non ripristinate.