Conselice, all'asta alcuni arredi di proprietà comunale

Il Comune di Conselice ha messo all'asta alcuni beni di proprietà comunale non più utilizzati. In particolare si tratta di scaffalature metalliche, schedari a cassetti, armadi metallici e due panchine da esterno. Per visionare l'elenco completo dei beni all'asta è possibile consultare il sito https://www.gobid.it/it/aste/Scaffalature-e-Arredi-Vari-Liquidazione-Privata-13978.

I beni possono essere visionati dal vivo previo appuntamento da concordare con l'ufficio tecnico, telefonando ai numeri 0545986952/986954. C'è tempo per partecipare all'asta dalle 16 di giovedì 3 marzo fino a martedì 5 aprile. È possibile effettuare offerte anche sul lotto completo.