Conselice, ancora aperte le iscrizioni ai centri estivi

Come ogni anno, con la fine della scuola ripartono i centri estivi accreditati a Conselice e Lavezzola per tutte le fasce d'età. Tre sono i summer camp organizzati dalla Ginnastica artistica Voltana: alle scuole dell'infanzia di Lavezzola e Conselice (dal 4 luglio al 12 agosto e dal 22 agosto al 2 settembre) e alla scuola primaria di Conselice (dal 6 giugno al 12 agosto e dal 22 agosto al 2 settembre). Per informazioni e iscrizioni, telefono 339 3616955, mail centroestivosummercamp@gmail.com.

Un centro estivo è organizzato dal Circolo tennis di Conselice in via Don Gianstefani 5, dal 6 giugno al 9 settembre, per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni. Info e iscrizioni allo 0545 89450, mail tennisconselice@libero.it.

Per gli amanti dell'arte, in via Don Galletti 33 a Conselice, dal 13 al 24 giugno ci sarà l'Art lab summer theatre, per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni. Info e iscrizioni al 371 5730186, mail artlab.conselice@gmail.com.

Per i ragazzi da 11 a 16 anni nell'ambito del progetto "Moving on" è organizzato un centro estivo a partire dal 20 giugno al parco comunale di Conselice (strutturato il lunedì e mercoledì pomeriggio, con gita al venerdì), con giochi di squadra e di società, tornei e laboratori di cucina. La partecipazione è gratuita grazie alla raccolta fondi "Mettiamoci il cuore" del Comune di Conselice (solo la gita è a pagamento). Informazioni e iscrizioni al 339 3616955 o 333 3346399, mail ginnastica.voltana@gmail.com.

Sarà istituito un servizio di trasporto gratuito tramite una navetta messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, da Lavezzola a Conselice, andata/ritorno, verso tutti i centri estivi locali, dal 27 giugno al 29 luglio.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha aderito anche quest'anno al progetto regionale "Conciliazione vita-lavoro", con un contributo massimo erogabile per settimana è di 112 euro a bambino fino a un massimo di 336 euro. Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Unione www.labassaromagna.it, nella sezione Infanzia e scuola - Servizi ricreativi estivi.