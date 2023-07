Conselice città della libertà di stampa: l'Ordine dei giornalisti raccoglie fondi per gli alluvionati

Conselice è uno dei comuni romagnoli maggiormente danneggiati dall’alluvione di maggio. Conselice è anche il comune della libertà di stampa, unico in Italia ad avere un monumento a essa dedicato. A Conselice, ogni anno, il 3 maggio (Giornata internazionale della Libertà di Stampa) e il 1 ottobre (celebrazione del monumento) vengono organizzate numerose iniziative dedicate al giornalismo e alla libertà di informazione. A questo si aggiunge l'Osservatorio sulla libertà di stampa che vede fra i soci il Comune, la Fnsi e l'Aser (Associazione stampa Emilia-Romagna).

L’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna supporta queste iniziative, partecipa agli eventi, va nelle scuole a raccontare ai ragazzi il valore della libera stampa. "La fase acuta dell’emergenza è finita, ma i danni sono enormi - spiega il presidente dell'Ordine Silvestro Ramunno annunciando la creazione una raccolta fondi - Conselice ci ha dato tanto, con questa iniziativa di raccolta fondi vorremmo fargli sentire la nostra vicinanza. L’Ordine regionale ha coinvolto il nazionale, gli ordini regionali, gli istituti di categoria e ha deliberato un proprio versamento. I fondi, che confluiranno su un conto del Comune, saranno utilizzati per la manutenzione del monumento alla libertà di stampa, per il teatro comunale e per la biblioteca. Serviranno per riparare i danni provocati dall'alluvione a questi tre luoghi, che sono il fulcro delle celebrazioni in maggio e in ottobre".

Si può aderire alla raccolta fondi con un versamento su questo conto: Iban: IT75W0627013199T20990000635 intestato a Tesoreria Comune di Conselice - Cassa di Risparmio di Ravenna. Indicare nella causale il riferimento a “Giornalisti per Conselice”.