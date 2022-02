Conselice, dal Comune 15mila euro per le attività ordinarie delle associazioni

Il Comune di Conselice ha pubblicato il bando per l'erogazione dei contributi ordinari annuali alle associazioni iscritte al registro comunale. Da quest'anno il Comune di Conselice, dopo un percorso di confronto con le associazioni stesse, ha modificato il proprio regolamento, stabilendo che i contributi ordinari annuali siano erogati in base alla programmazione presentata dalle associazioni stesse per l'anno in corso.

La quota messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per il 2022 è di 15mila euro, ed è improntata ai vari ambiti di intervento dell'associazionismo locale: assistenza sociale, solidarietà e impegno civile, istruzione, formazione, cultura, sviluppo dell'economia e del turismo, tutela ambientale, sport e attività ricreative. I criteri per accedere al bando puntano a qualificare le domande secondo vari aspetti, dalla capacità di fare rete delle associazioni agli aspetti innovativi delle attività proposte, passando per l'attenzione alle categorie più deboli (anziani, bambini, disabili, stranieri).

"Il nuovo regolamento cambia il modo di intendere la collaborazione tra pubblica amministrazione e associazionismo, in un'ottica di massima trasparenza e democrazia - ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Per la prima volta infatti le priorità per accedere ai contributi vengono stabilite in base alle reali necessità di ciascuna associazione, a prescindere dalla sua dimensione o storicità. Vogliamo infatti favorire e incentivare l'impegno dei tanti volontari che quotidianamente rendono Conselice più viva e attrattiva".

Le associazioni hanno un mese di tempo per presentare la propria programmazione: le domande per l'accesso ai contributi dovranno infatti essere inviate entro le 13 di giovedì 24 marzo 2022. Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.comune.conselice.ra.it, nella sezione Guida ai servizi - Cultura - Associazioni culturali, patrocini, collaborazioni e richiesta di contributo.

Le domande potranno essere consegnate a mano all'ufficio Protocollo (in municipio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o tramite Pec all’indirizzo pg.comune.conselice.ra.it@legalmail.it (utilizzando questa modalità, la documentazione inviata dovrà essere sottoscritta digitalmente).

Per tutti i rappresentanti delle associazioni che avessero domande o richieste di chiarimenti, l'ufficio Cultura rimarrà aperto appositamente martedì 1 marzo dalle 15 alle 17.30; per prenotare l'appuntamento contattare il numero 0545 986957, o scrivere a nicolettiv@comune.conselice.ra.it.