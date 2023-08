Conselice, dopo quasi tre mesi riapre al traffico via Gardizza

Da lunedì 21 agosto riaprirà alla circolazione a Conselice la strada provinciale 59 Gardizza, che era stata temporaneamente interrotta con ordinanza provinciale il 26 maggio scorso. L’interruzione temporanea della circolazione era stata disposta per rendere possibili in condizioni di sicurezza le attività di bonifica dell’azienda Unigrà, dopo i danni subiti dall’alluvione del maggio scorso, evitando l’accesso al personale non autorizzato all’area di cantiere.

"Questa chiusura, disposta su indicazione anche dell'Ausl, ha consentito di svolgere in sicurezza i lavori di ripristino e bonifica dell'azienda Unigrà", sottolinea la sindaca Paola Pula.

"Nel programmare la ricostruzione del territorio devastato dall'alluvione di maggio in ambito di pianura, dove il territorio è servito da più strade alternative, abbiamo dato priorità al ripristino degli argini e alla riapertura delle attività produttive, mettendo alcune strade a disposizione dei cantieri - ha spiegato il sindaco Nicola Pasi, delegato alla viabilità per la Provincia di Ravenna -. La riapertura della Gardizza e la progressiva riattivazione della produzione in Unigrà sono due importanti riconquiste per l'intero territorio provinciale. È lavorando insieme che vogliamo ricostruire il nostro territorio più forte, consapevole e competitivo di prima".